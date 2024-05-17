В Латвии задержаны два человека за шпионаж в пользу РФ
В Латвии задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Об этом сообщает LETA со ссылкой на Службу государственной безопасности Латвии (VDD).
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Уточняется, что двое подозреваемых собирали информацию о лицах, подозреваемых в шпионаже, которую после этого передавали спецслужбам РФ.
Одним из задержанных оказался таксист Сергей Сидоров, который ранее уже попадал под такое же обвинение. Его дело будет рассматриваться в Рижском городском суде 11 июля. Расследование продолжается.