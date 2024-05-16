



“Дюна. Пророчество”. Вышел первый трейлер сериала

В основу сериала лег роман “Орден сестер Дюны”, который написали Кевин Джей Андерсон и Брайан Герберт — сын Фрэнка Герберта, создавшего вселенную “Дюны”. Продюсером стал Дени Вильнев, снявший фильмы “Дюна”.



События в сериале происходят за 10 тысяч лет до событий в фильмах “Дюна”. Главные героини — члены тайного женского ордена “Бене Гессерит”.



Премьера сериала ожидалась в ноябре 2023 года, но из-за забастовки в Голливуде релиз перенесли. Предполагается, что “Дюна. Пророчество” выйдет осенью 2024 года. С точной датой премьеры пока что не определились.

