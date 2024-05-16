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Зацеперу, пораженному током, ампутировали руку
16.05.2024 21:30 MIGnews.com

Зацеперу, пораженному током, ампутировали руку

Не так давно в Подмосковье произошел ужасный случай. Парень забрался на локомотив, чтобы снять видео, а в итоге получил сильный удар током.

В результате поражения электричеством 15-летний зацепер стал инвалидом.
Половой орган спасти удалось, а вот одну руку подростку пришлось ампутировать. Конечность прооперировали на уровне нижней трети предплечья.

По данным источников, пострадавший до сих пор находится в реанимации на ИВЛ. У него ожог 15% тела.

 Зацепер получил травму, раскачивая токоприемник поезда на станции “Электроугли” в Подмосковье. После удара током он упал на ж/д пути — очевидцы подняли его на платформу и вызвали медиков. По данным “Базы”, парень состоит на учете в психдиспансере.

 

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