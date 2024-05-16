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Госдеп: гуманитарная ситуация в Газе ухудшается на фоне операции в Рафиахе
16.05.2024 21:24 Алина Груднева

Госдеп: гуманитарная ситуация в Газе ухудшается на фоне операции в Рафиахе

Гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться на фоне расширения операции ЦАХАЛа в Рафиахе.

Такое заявление сделал представитель Госдепа США Веданто Патель.

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"Гуманитарные условия продолжают ухудшаться, а жизненно важные пограничные переходы закрыты в то время, когда поставки большего количества помощи имеет решающее значение", - сказал он.

По словам Пателя, Израилю необходимо "сделать больше", чтобы срочно обеспечить устойчивый и беспрепятственный поток гумпомощи как на север, так и на юг Газы.

Однако он подчеркнул, что США не видели, чтобы Израиль намеренно ограничивал или препятствовал доставке помощи в Газу.

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