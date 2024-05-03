



Навальная и ФБК стали лауреатами премии Deutsche Welle

Вдова российского оппозиционера Юлия Навальная и Фонд борьбы с коррупцией стали лауреатами премии Deutsche Welle "За свободу слова".



Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на слова гендиректора DW Петера Лимбурга.



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"Юлия Навальная с самого начала поддерживала политическую деятельность своего мужа Алексея Навального в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России — несмотря на все риски, постоянные угрозы и личные ограничения", - сказал он.



Лимбург заявил, что преклоняется перед непоколебимым мужеством Навальной, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Путин хочет заставить замолчать.