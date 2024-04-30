



Технология Deepfake пришла на смену реальности

Сегодня, просматривая чье-то видео вы не можете быть уверенным в том, что перед вами тот, кого вы видите.



При помощи технологии Deepfake на базе искусственного интеллекта теперь стало возможным превратиться в интернете практически в любого человека.



Фильтры приложений и технология Deepfake существуют уже много лет, но появление искусственного интеллекта подняло их на совершенно новый уровень, на котором практически невозможно определить реальность.



Видео, опубликованное китайским инженером, показывает, как легко ему выдать себя за привлекательную молодую девушку. Все, что нужно сделать, это надеть парик, включить какое-либо программное обеспечение, а обо всем остальном позаботится ИИ. Он способен заменить лицо мужчины лицом привлекательной девушки, но в остальном имитирует все его действия, включая еду палочками, пощипывание собственного лица и разговор с соответствующими движениями рта.



Инженер-программист объяснил, что некоторые детали, такие как движения глазных яблок, все еще нуждаются в доработке, но очевидно, что технология Deepfake значительно развилась благодаря искусственному интеллекту.



