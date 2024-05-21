



В Каннах представили фильм о последних днях Путина

77-й Каннский международный кинофестиваль ознаменовала интересная премьера. Польский режиссёр Патрик Вега представил фильм “Путин” о примерно 60 годах жизни российского диктатора. Как рассказал Вега, в конце главный герой умирает, “это должен быть хэппи энд”.





Особенность киноленты в том, что она снята с помощью искусственного интеллекта. Вега утверждает, что разработал новую технологию. Она основывается не на обработке с помощью ИИ реальных фотографий Путина, а на создании виртуального актера с лицом и фигурой диктатора. “Это первый фильм, в котором используется эта технология”, — сказал режиссер. Фильм уже продан в более чем в 50 стран, включая Германию. Он выйдет в прокат 26 сентября.



