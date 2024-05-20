Новости » Наука и Технологии
Starlink будет работать теперь и в Индонезии
20.05.2024 03:34 Алина Груднева

Starlink будет работать теперь и в Индонезии

Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX  теперь будет работать и в Индонезии.

По данным Bloomberg, об этом сообщил миллиардер Илон Маск.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он окажет помощь в налаживании связи в отдаленных регионах страны. В Индонезии0 ожидают, что интернет улучшит уровень образования и здравоохранения. 

Ожидается, что Starlink будет запущен в ближайшее время. Он получил лицензию на работу в стране в начале этого месяца.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы