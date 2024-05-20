Starlink будет работать теперь и в Индонезии
Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX теперь будет работать и в Индонезии.
По данным Bloomberg, об этом сообщил миллиардер Илон Маск.
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Он окажет помощь в налаживании связи в отдаленных регионах страны. В Индонезии0 ожидают, что интернет улучшит уровень образования и здравоохранения.
Ожидается, что Starlink будет запущен в ближайшее время. Он получил лицензию на работу в стране в начале этого месяца.