



Илон Маск рассказал о том, что помогает ему заснуть.

По словам Маска, чаще всего заснуть у него получается лишь благодаря фильмам и подкастам о глобальных катастрофах, которые могут поставить под угрозу существование всего живого.



Чаще всего это фильмы об угрозах, которые могут подорвать основы демократии во всем мире или заставить общество отказаться от систем, основанных на личных заслугах, поделился Маск.



Маск известен своим трудоголизмом и пренебрежительным отношением ко сну. В чем секрет его продуктивности и может ли такой режим отдыха подойти обычному человеку?



Бизнесмен признается, что был период в его жизни, когда он работал по 120 часов в неделю и спал прямо на полу в своем кабинете. Так продолжалось до тех пор, пока Маск не почувствовал, что этот режим губит его и снижает продуктивность.



Несмотря на все пятизвездочные отели, в которых он может останавливаться, генеральный директор Тесла часто спит на своих заводах. Во время стройки гигафабрики "Тесла" в Берлине Маск не стал тратить время на поездку в гостиницу. Он проводил ночи прямо на недостроенном заводе, в конференц-зале.



Сейчас Илон Маск работает по 80 часов в неделю (обычная рабочая неделя длится в два раза меньше) и спит около шести часов в сутки. При этом он может задержаться на работе до часу ночи, то есть, как правило, его шесть часов сна начинаются уже после полуночи. Тем не менее с утра он чувствует себя достаточно бодрым и сразу приступает к работе.

