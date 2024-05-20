



Бывшему президенту ЮАР Зуме запрещено участвовать в выборах

Бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме запрещено баллотироваться в парламент на выборах в этом месяце, постановил в понедельник высший суд страны, решение которого может повлиять на исход выборов и вызвать волнения сторонников Зумы.



Конституционный суд постановил, что 15-месячное тюремное заключение Зумы за неуважение к суду в 2021 году лишает его права участвовать в выборах 29 мая, поскольку конституция запрещает любому человеку, приговоренному к тюремному заключению на срок 12 месяцев и более, занимать место в парламенте.



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"Объявляется, что г-н Зума был осужден за преступление и приговорен к тюремному заключению на срок более 12 месяцев... и, соответственно, не имеет права быть членом Национальной ассамблеи и не может быть избран в нее", - говорится в постановлении.



Зума, который был вынужден покинуть пост президента в 2018 году, рассорился с правящим Африканским национальным конгрессом (АНК) и ведет кампанию за новую партию под названием UMkhonto we Sizwe (MK), названную в честь сформированного вооруженного крыла АНК.

