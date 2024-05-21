



Секреты запекания в фольге

Запекание в фольге — самый быстрый способ приготовления блюд в духовке. Но в некоторых случаях это может быть опасно для здоровья.



Если на открытом противне два килограмма мяса будет готовиться больше двух часов, то в фольге оно будет готово за час.

Мясо или рыба запекаются в собственном соке, они не варятся, и в то же время не пересыхают, а равномерно пропекаются. Гарнир, приготовленный вместе с основным продуктом, становится вкуснее и впитывает сок основного блюда.



Большие куски мяса, приготовленные в фольге, получаются мягкими и вкусными даже без маринования. Достаточно натереть их перцем, чесноком и герметично завернуть.



Не используется жир, блюдо получается мягким, сочным и более диетическим. В пище сохраняются полезные элементы, которые обычно разрушаются при жарке.



В фольге можно готовить любое мясо, рыбу, картофель, свеклу, другие овощи.



Что нельзя запекать в фольге



При взаимодействии с воздухом алюминий покрывается защитной пленкой оксида, который не дает ему окисляться. Но, если добавить к продуктам или маринад с кислотой или щелочь, они эту пленку оксида растворяют.



Поэтому, если вы хотите запечь рыбу с соком лимона или мясо, замаринованное с уксусным маринадом, использовать фольгу нельзя.



Чтобы обезопасить себя, нельзя допускать соприкосновения с фольгой:



помидоров,

фруктов, в особенности цитрусовых,

соленых огурцов,

сметаны и кефира,

алкоголя.



Что касается хранения в фольге продуктов, то тут точно можно не опасаться. Ученые давно пришли к выводу: этот метод безопасный для здоровья. Когда мы заворачиваем в фольгу продукты, то алюминий не может в них проникнуть

Какой стороной заворачивать продукты — матовой или блестящей



Матовая сторона фольги хорошо пропускает тепло и жар, а блестящая отражает. Поэтому при запекании продуктов матовая сторона фольги должна быть снаружи, а блестящая внутри. Блестящей стороной наружу кладут фольгу, когда нужно снизить нагрев продуктов, чтобы они готовились медленно, не подгорали и не пересушивались.