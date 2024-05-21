Секреты запекания в фольге
Запекание в фольге — самый быстрый способ приготовления блюд в духовке. Но в некоторых случаях это может быть опасно для здоровья.
Если на открытом противне два килограмма мяса будет готовиться больше двух часов, то в фольге оно будет готово за час.
Мясо или рыба запекаются в собственном соке, они не варятся, и в то же время не пересыхают, а равномерно пропекаются. Гарнир, приготовленный вместе с основным продуктом, становится вкуснее и впитывает сок основного блюда.
Большие куски мяса, приготовленные в фольге, получаются мягкими и вкусными даже без маринования. Достаточно натереть их перцем, чесноком и герметично завернуть.
Не используется жир, блюдо получается мягким, сочным и более диетическим. В пище сохраняются полезные элементы, которые обычно разрушаются при жарке.
В фольге можно готовить любое мясо, рыбу, картофель, свеклу, другие овощи.
Что нельзя запекать в фольге
При взаимодействии с воздухом алюминий покрывается защитной пленкой оксида, который не дает ему окисляться. Но, если добавить к продуктам или маринад с кислотой или щелочь, они эту пленку оксида растворяют.
Поэтому, если вы хотите запечь рыбу с соком лимона или мясо, замаринованное с уксусным маринадом, использовать фольгу нельзя.
Чтобы обезопасить себя, нельзя допускать соприкосновения с фольгой:
помидоров,
фруктов, в особенности цитрусовых,
соленых огурцов,
сметаны и кефира,
алкоголя.
Что касается хранения в фольге продуктов, то тут точно можно не опасаться. Ученые давно пришли к выводу: этот метод безопасный для здоровья. Когда мы заворачиваем в фольгу продукты, то алюминий не может в них проникнуть
Какой стороной заворачивать продукты — матовой или блестящей
Матовая сторона фольги хорошо пропускает тепло и жар, а блестящая отражает. Поэтому при запекании продуктов матовая сторона фольги должна быть снаружи, а блестящая внутри. Блестящей стороной наружу кладут фольгу, когда нужно снизить нагрев продуктов, чтобы они готовились медленно, не подгорали и не пересушивались.