



Tesla делает скидки для европейских покупателей

Tesla работает над тем, чтобы успокоить некоторые европейские лизинговые компании после того, как неоднократное снижение розничных цен автопроизводителем привело к снижению стоимости их автопарков, а медленное обслуживание и дорогой ремонт оттолкнули их корпоративных клиентов.



Эти усилия включают неофициальные скидки на покупку новых автомобилей, если они есть в наличии, и попытки решить широко распространенные жалобы на обслуживание, ремонт и заказ после нескольких лет, в течение которых менеджеры автопарков и лизинговых компаний утверждают, что Tesla игнорировала эти проблемы, согласно интервью Reuters с девятью руководителями крупных лизинговых и прокатных компаний, а также примерно дюжиной менеджеров корпоративных автопарков.



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Снижение розничных цен Tesla было направлено на стимулирование продаж в ответ на снижение спроса на электромобили во всем мире и растущую конкуренцию, особенно со стороны китайских производителей электромобилей, таких как BYD. Но это нанесло ущерб прибылям крупнейших клиентов компании в Европе, где на закупки автопарков приходится почти половина продаж автомобилей.



Лизинговые компании покупают новые автомобили и оформляют лизинг, рассчитывая, за сколько, по их мнению, они смогут продать их по окончании срока аренды. Внезапное падение цен снижает остаточную стоимость, что обходится лизинговым компаниям недешево.

