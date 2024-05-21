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Байден: США поддерживают Израиль в стремлении уничтожить ХАМАС
21.05.2024 07:13 Алина Груднева

Байден: США поддерживают Израиль в стремлении уничтожить ХАМАС

Американская администрация поддерживает Израиль в стремлении уничтожить Яхью Синвара и других палачей ХАМАСа.

Такое заявление на мероприятии в Белом доме сделал президент США Джо Байден.

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"Мы хотим победить ХАМАС, и мы работаем с Израилем, чтобы это произошло. Вопреки обвинениям, выдвинутым против Израиля в Международном суде, происходящее не является геноцидом. Я всегда буду следить за тем, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от ХАМАСа и всех его врагов", - сказал Байден.

По словам американского лидера, его администрация работает над увеличением гуманитарной помощи Газе. Он отметил, что ответственность за гуманитарный кризис лежит на ХАМАСе.

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