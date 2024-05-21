



Microsoft представит устройства и функции искусственного интеллекта

Microsoft планирует анонсировать несколько аппаратных и программных продуктов, связанных с потребительскими устройствами, на мероприятии в своем кампусе в Редмонде, штат Вашингтон.



Ожидается, что производитель Windows представит новую версию планшета Surface Pro и ноутбука Surface Laptop, в которых будут использоваться чипы Qualcomm, основанные на архитектуре Arm Holdings.



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После того, как процессоры Intel доминировали на рынке персональных компьютеров в течение десятилетий, Qualcomm и другие производители менее мощных компонентов Arm пытались конкурировать на рынке Windows-PC.



Чипы Qualcomm Snapdragon X Elite включают в себя так называемый блок нейронной обработки, который предназначен для ускорения работы приложений, ориентированных на искусственный интеллект, таких как программное обеспечение Copilot от Microsoft.



Мероприятие Microsoft, проходящее за день до начала ежегодной конференции разработчиков, открыто для журналистов и отраслевых аналитиков. Оно не будет транслироваться в прямом эфире.



Microsoft стремится расширить свое преимущество в гонке за создание инструментов искусственного интеллекта, за которые потребители готовы платить. Ее партнерство с производителем ChatGPT OpenAI позволило ей опередить Alphabet (GOOGL.O), в то время как другие крупные технологические компании борются за доминирование в этой развивающейся области.

