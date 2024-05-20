



У Трампа есть возможность дать показания в суде

В течение нескольких недель Дональд Трамп молча сидел в зале Нью-Йоркского суда, пока бывшие сотрудники и соратники давали показания в рамках уголовного процесса по делу о "скрытых деньгах". В понедельник, 20 мая, бывший президент США, возможно, воспользуется шансом рассказать свою версию истории.



Пока неясно, будет ли Трамп выступать в качестве свидетеля.



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Хотя перед началом процесса он заявил, что планирует дать показания, его адвокат Тодд Бланш сказал судье на прошлой неделе, что не уверен, будет ли он это делать. Сам Трамп отказался сообщить журналистам, будет ли он давать показания или нет.

