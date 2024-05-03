



Торговое эмбарго: Турция выдвинула требование Израилю

Торговое эмбарго в отношении Израиля будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полноценном прекращении войны в Газе.



Такое заявление сделал министр торговли Турции Омер Болат.



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Также он потребовал от Израиля гарантий бесперебойного и достаточного потока гуманитарной помощи в Газу.



Турция приостановила весь экспорт и импорт в Израиль и из Израиля с 3 мая. Ранее в турецком министерстве объявили, что "экспортные и импортные операции, связанные с Израилем, были остановлены, это распространяется на все товары".



"Турция будет строго и решительно применять эти новые меры до тех пор, пока израильское правительство не разрешит бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи в Газу", - обещали в министерстве.

