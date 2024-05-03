



Улица в украинском Харькове названа именем сержанта ЦАХАЛа

В украинском городе Харьков одну из улиц переименовали в честь сержанта Армии Обороны Израиля Алексея (Ашера) Нейкова.



Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский со ссылкой на израильского журналиста Шимона Бримана.



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По его словам, Нейков спас от гибели десятки детей во время нападения террористов на школьный автобус.



"В сентябре 1996 года 17-летний Алексей самостоятельно репатриировался в Израиль из Харькова. Готовился к учебе в Технионе — мечтал об отделении космонавтики и аэродинамики. Но решил сначала пройти службу в ЦАХАЛе — Армии Обороны Израиля. 29 октября 1998 года

террористы направили машину, начиненную взрывчаткой, на два школьных автобуса, перевозивших еврейских детей возле поселения Кфар-Даром", - сообщил Бродский.



По его словам, бойцы ЦАХАЛа, охранявшие автобусы, успели развернуть свой джип поперек дороги и приняли удар на себя. Дети не пострадали, а двое солдат были ранены. Один боец погиб. Им оказался сержант Алексей (Ашер) Нейков.

