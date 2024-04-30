



Австрия призывает урегулировать возможное создание "роботов-убийц" на основе ИИ

Австрия призвала предпринять новые усилия по регулированию использования искусственного интеллекта в системах вооружений, которые могут создавать так называемых "роботов-убийц".



В условиях быстрого развития технологий искусственного интеллекта системы вооружений, способные убивать без вмешательства человека, становятся все ближе, создавая этические и юридические проблемы, которые, по мнению большинства стран, необходимо решить в ближайшее время.



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"Мы не можем упустить этот момент без принятия мер. Сейчас настало время согласовать международные правила и нормы для обеспечения человеческого контроля", - заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.



"По крайней мере, давайте позаботимся о том, чтобы самое глубокое и далеко идущее решение о том, кому жить, а кому умереть, оставалось в руках людей, а не машин", — сказал он в вступительной речи на конференции под названием "Человечество на перепутье".

