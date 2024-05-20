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Самолет Air India загорелся во время взлета
20.05.2024 21:15 MIGnews.com

Самолет Air India загорелся во время взлета

Лайнер Airbus A320 должен был лететь из города Бангалора в Кочи, но прямо во время набора высоты у него загорелся правый двигатель. 

Пилоты приняли решение экстренно вернуться обратно в аэропорт. Уже на взлетно-посадочной полосе пламя охватило весь двигатель, а все 179 пассажиров были эвакуированы по надувным трапам. Предварительно, пострадавших нет.



 

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