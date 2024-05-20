



Самолет Air India загорелся во время взлета

Лайнер Airbus A320 должен был лететь из города Бангалора в Кочи, но прямо во время набора высоты у него загорелся правый двигатель.



Пилоты приняли решение экстренно вернуться обратно в аэропорт. Уже на взлетно-посадочной полосе пламя охватило весь двигатель, а все 179 пассажиров были эвакуированы по надувным трапам. Предварительно, пострадавших нет.

