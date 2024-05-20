Самолет Air India загорелся во время взлета
Лайнер Airbus A320 должен был лететь из города Бангалора в Кочи, но прямо во время набора высоты у него загорелся правый двигатель.
Пилоты приняли решение экстренно вернуться обратно в аэропорт. Уже на взлетно-посадочной полосе пламя охватило весь двигатель, а все 179 пассажиров были эвакуированы по надувным трапам. Предварительно, пострадавших нет.
Aterrorizante momento, avião da Air India é forçado a fazer um pouso de emergência depois que seu motor pega fogo com 179 pessoas a bordo— André GAP 🇧🇷 (@AndreGA_Pe) May 20, 2024
Este é o momento terrível em que um avião lotado da Air India foi forçado a fazer um pouso de emergência depois que seu motor pegou fogo com… pic.twitter.com/WtMFSiGu55