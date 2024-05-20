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МАГАТЭ не выявило признаков "грязных бомб" в Украине, – Гросси
20.05.2024 21:57 Mignews

МАГАТЭ не выявило признаков "грязных бомб" в Украине, – Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сделал важное заявление: в Украине не выявлено ни единого случая использования ядерных материалов не по назначению. 

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Он сообщил, что как только прозвучали обвинения в нарушении ядерной безопасности (в Украине, – ред.), МАГАТЭ сразу же провело непредвзятое и научно обоснованное расследование. По факту мы установили, что не было ни единого случая использования ядерного материала не по назначению, тем самым был рассеян сгущающийся туман войны и напряженная ситуация разрядилась", – цитирует Гросси Укринформ.

По словам гендиректора МАГАТЭ, семь основ, обеспечивающих физическую ядерную безопасность, подкрепляются "огромными непрекращающимися усилиями МАГАТЭ в поддержке Украины", в том числе благодаря постоянному присутствию экспертов МАГАТЭ на всех украинских атомных электростанциях, включая находящуюся на линии фронта Запорожскую АЭС.
 
Как известно, Россия неоднократно обвиняет Украину в якобы использовании ядерных материалов не по назначению с целью создания так называемой "грязной ядерной бомбы". По требованию РФ даже созывалось заседание Совбеза ООН.
 

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