В Литве отказались “почтить память Раиси”

Глава МИД Литвы заявил, что ему некомфортно выражать соболезнования Ирану, пока он отправляет дроны для использования Россией в войне против Украины.



"Мне неудобно выражать соболезнования, когда Иран отправляет беспилотники, которые используются против гражданского населения в Украине", — заявил Габриэлюс Ландсбергис.



I don't feel comfortable sending condolences while Iran is sending drones that are used against civilians in Ukraine.