



Остин: Тактика Путина 19 века в войне против Украины – плохая стратегия в 2024-м

Руководитель Кремля Владимир Путин пытается проводить войну против Украины в масштабах 19 века. Но в 2024 году это является плохой стратегией. Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин после 22 заседания в формате "Рамштайн", которое прошло в понедельник, 20 мая.



"Путинские силы начали новые операции, чтобы захватить суверенную территорию Украины, они захватывают села и бомбят дамбы и электростанции", – заявил глава Пентагора, заметив, что Путин тем самым надеется, что Украина падет, и группа "Рамштайн" распадется.



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"Но он не прав. Путин пытается проводить войну в масштабах 19 века в 2024 году – это плохая стратегия", – подчеркнул Остин.



Рассказал глава Пентагона и о том, что во время заседания "Рамштайн" участники много говорили о системе обороны Украины и как бороться против российского, иранского и северокорейского оружия.



"США пытаются обеспечить то, что необходимо Украине сейчас, особенно в районе Харькова. Мы знаем, что США подписали дополнительный пакет помощи Украине, с системами Patriot и HIMARS, включая боеприпасы к этим системам и другими необходимыми вещами", – сообщил Остин.



Отдельно министр обороны подчеркнул, что дополнительный пакет, который США недавно подписали, будет включать 155-миллиметровые боеприпасы, а также дополнительные вещи.



К слову, о том, что США будут поставлять Украине оружие до тех пор, пока Россия не выведет войска с ее территории, заявил в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН заместителя постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд.



Он отметил, что участие международного сообщества в саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в июне, отвечает целям Совета безопасности ООН для поддержки международного мира и безопасности.



"Пока Россия не прекратит свои атаки и не выведет войска из Украины, США будут и дальше привержены тому, чтобы предоставлять Украине все необходимое для защиты своей страны", – подчеркнул Вуд.