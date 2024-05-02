



На Марсе миллиарды лет назад были условия пригодные для жизни

На Марсе миллиарды лет назад были условия, пригодные для жизни, свидетельство чего выявил марсоход Curiosity.



По данным Science Alert, аппарат изучал высохшее дно озера на Красной планете.



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Уточняется, что в скалах кратера Гейл марсоход выявил большое количество оксида марганца Этот минерал встречается в озерах на нашей планете из-за высокого окисления, что приводит к образованию кристаллов марганца в присутствии кислорода. Он участвует в биологических процессах на Земле.



"Его признаки на Марсе в таком большом количестве свидетельствуют о том, что, возможно, подобные условия сохранялись в кратере Гейл, когда он был заполнен водой", – пояснил геохимик Патрик Гасда из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.



Ученые по-прежнему ищут доказательства того, была ли жизнь на Марсе. По мнению Гасда, нужно провести больше исследований, чтобы понять сам процесс окисления на планете, который остается для исследователей загадкой.



"Окружающая среда озера Гейл, как видно из этих древних пород, дает нам тему для размышлений", – отметила планетолог Нина Ланца из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.