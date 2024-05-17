



Удар предположительно ATACMS по Бельбеку: вид из космоса

В пятницу, 17 мая, опубликованы снимки со спутника, на котором отлично видны последствия удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму ночью 16 мая.



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Удары по аэродрому наносились предположительно ракетами ATACMS, сообщает Радио Свобода. Кроме ЗРК С-400, уничтожены два истребителя МиГ-31, один Су-27, а также поврежден МиГ-29. Кроме ЗРК С-400, уничтожены два истребителя МиГ-31, один Су-27, а также поврежден МиГ-29.



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