Новости » Происшествия
Удар предположительно ATACMS по Бельбеку: вид из космоса
17.05.2024 12:57 Mignews | фото: MAXAR

Удар предположительно ATACMS по Бельбеку: вид из космоса

В пятницу, 17 мая, опубликованы снимки со спутника, на котором отлично видны последствия удара по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму ночью 16 мая.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Удары по аэродрому наносились предположительно ракетами ATACMS, сообщает Радио Свобода. Кроме ЗРК С-400, уничтожены два истребителя МиГ-31, один Су-27, а также поврежден МиГ-29. Кроме ЗРК С-400, уничтожены два истребителя МиГ-31, один Су-27, а также поврежден МиГ-29.

Для просмотра фото в большом формате нажмите 👇

Фоторепортаж
Удар предположительно ATACMS по Бельбеку: вид из космоса
Удар предположительно ATACMS по Бельбеку: вид из космоса | Фото 1
Удар предположительно ATACMS по Бельбеку: вид из космоса | Фото 2
Удар предположительно ATACMS по Бельбеку: вид из космоса | Фото 3
Удар предположительно ATACMS по Бельбеку: вид из космоса | Фото 4
Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы