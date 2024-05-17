



Израиль в суде: Идет "трагическая война, но геноцида нет"

Израиль утверждает перед Международным судом в Гааге, что, хотя в Газе идет "трагическая война", "геноцида нет".



"Используя конвенцию о геноциде, Южная Африка предлагает запутанное прочтение международного права, согласно которому любой конфликт может быть передан в этот суд", - заявил судьям израильский адвокат Гилад Ноам.



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"Идет трагическая война, но геноцида нет", - говорит он. "Существует опасность, что суд окажется вовлеченным в микроуправление вооруженным конфликтом - а именно этого и добивается Южная Африка".



Ноам предполагает, что Южная Африка является союзником ХАМАСа, "который она не желает видеть побежденным".



Он ссылается на встречу министра иностранных дел ЮАР с делегацией ХАМАСа в Йоханнесбурге в начале этого года и говорит, что она "не призвала ХАМАС освободить заложников, прекратить использовать живые щиты, прекратить действовать в больницах и других гражданских объектах".

Южная Африка, говорит Ноам, "не заинтересована в правде, законе или справедливости".

