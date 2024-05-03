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Австралия: в кампусе устроили контрпротест возле пропалестинских студентов
03.05.2024 10:57 Алина Груднева

Австралия: в кампусе устроили контрпротест возле пропалестинских студентов

Сотни людей вышли на контрпротест возле антиизраильских демонстрантов в кампусе одного из ведущих университетов Австралии в Сиднее.

Пропалестинские демонстранты скандировали "Интифада" и выкрикивали лозунги в поддержку жителей Газы.

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В нескольких сотнях метров от этого места в Сиднейском университете, разделенные охранникми, собрались сотни людей под австралийскими и израильскими флагами под лозунгом "Хватит ненавидеть, приятель".

Австралийская еврейская ассоциация сообщила, что проходящие мимо пропалестинской акции протеста с австралийскими и израильскими флагами люди подвергаются нападениям со стороны толпы антисемитов.

Произраильские демонстранты держали плакаты с надписями "Израильтяне тоже люди" и "Интифада - призыв к насилию".

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