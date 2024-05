Австралия: в кампусе устроили контрпротест возле пропалестинских студентов

Сотни людей вышли на контрпротест возле антиизраильских демонстрантов в кампусе одного из ведущих университетов Австралии в Сиднее.



Пропалестинские демонстранты скандировали "Интифада" и выкрикивали лозунги в поддержку жителей Газы.



В нескольких сотнях метров от этого места в Сиднейском университете, разделенные охранникми, собрались сотни людей под австралийскими и израильскими флагами под лозунгом "Хватит ненавидеть, приятель".



Австралийская еврейская ассоциация сообщила, что проходящие мимо пропалестинской акции протеста с австралийскими и израильскими флагами люди подвергаются нападениям со стороны толпы антисемитов.



Произраильские демонстранты держали плакаты с надписями "Израильтяне тоже люди" и "Интифада - призыв к насилию".

The University of Sydney is unrecognisable. pic.twitter.com/y8VdARIJar

Australian Israeli flags ripped from the hands of a Zionist counter protestor testing the limits of the Sydney university Palestinian encampment. https://t.co/0y1io7d2MC pic.twitter.com/Ffsy6aFZLJ