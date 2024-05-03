Австралия: в кампусе устроили контрпротест возле пропалестинских студентов
Сотни людей вышли на контрпротест возле антиизраильских демонстрантов в кампусе одного из ведущих университетов Австралии в Сиднее.
Пропалестинские демонстранты скандировали "Интифада" и выкрикивали лозунги в поддержку жителей Газы.
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В нескольких сотнях метров от этого места в Сиднейском университете, разделенные охранникми, собрались сотни людей под австралийскими и израильскими флагами под лозунгом "Хватит ненавидеть, приятель".
Австралийская еврейская ассоциация сообщила, что проходящие мимо пропалестинской акции протеста с австралийскими и израильскими флагами люди подвергаются нападениям со стороны толпы антисемитов.
Произраильские демонстранты держали плакаты с надписями "Израильтяне тоже люди" и "Интифада - призыв к насилию".
The University of Sydney is unrecognisable. pic.twitter.com/y8VdARIJar— Australian Jewish Association (@AustralianJA) May 3, 2024
Australian Israeli flags ripped from the hands of a Zionist counter protestor testing the limits of the Sydney university Palestinian encampment. https://t.co/0y1io7d2MC pic.twitter.com/Ffsy6aFZLJ— Chriscoveries (@Chriscoveries) May 3, 2024