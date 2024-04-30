



В ЕС задумались о запрете TikTok

В странах Евросоюза могут пойти по стопам США и запретить популярную китайскую соцсеть TikTok.



По данным Рolitico, такую возможность не исключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



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По ее словам, в Евросоюзе знают о том, какую опасность несет TikTok.



Она подчеркнула, что Еврокомиссия стала первой организацией, которая в прошлом году запретила своим сотрудникам использовать эту платформу на корпоративных устройствах.