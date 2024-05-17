



Убитый потенциальный поджигатель синагоги, должен был быть выслан из Франции

На мужчину, подозреваемого в попытке поджога французской синагоги, был выдан ордер на высылку из страны, но власти не смогли исполнить эту меру до рассмотрения апелляции, сообщил источник, близкий к делу.



Мужчина, который был убит полицией в северном городе Руан, находился под действием этой меры "менее года", но она не могла быть приведена в исполнение, поскольку он подал апелляцию, чтобы оспорить приказ, добавляет источник.

