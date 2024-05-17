



В суде Израиль излагает подробности своих усилий по оказанию помощи Газе

Завершая защиту в Международном суде ООН, юридическая команда Израиля представила подробный отчет об усилиях страны по оказанию гуманитарной помощи палестинским мирным жителям Газы.



Юридический советник Министерства иностранных дел Тамар Каплан Турджеман отмечает, что Южная Африка в своем заявлении в суд и во вчерашних устных выступлениях ложно обвинила Израиль в том, что в последние дни он отрезал Газу от внешнего мира и гуманитарной помощи, и в частности, закрыл КПП Керем-Шалом.



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Вопреки утверждениям Претории, она отмечает, что гуманитарная помощь и топливо продолжают поступать в Газу через Израиль, в том числе 365 грузовиков с гуманитарной помощью, которые въехали вчера, 330 из которых прошли через Керем-Шалом.



Она также отмечает, что Израиль открыл три новых наземных пункта пропуска в Газу с израильской территории, расширил пропускную способность существующих пунктов пропуска и потратил 52 миллиона долларов на расширение инфраструктуры и пропускной способности дорог ко всем пунктам пропуска.



"Так вот как выглядит герметичное закрытие?" - спрашивает она, глядя на южноафриканскую команду юристов.



"Нетрудно заметить, что Израиль прилагает дополнительные усилия для увеличения объемов гуманитарной помощи в Газе. Полное игнорирование Южной Африкой этой реальности и правды столь же показательно, сколь и тревожно", - говорит Каплан Турджеман.



"Государство, намеревающееся совершить геноцид, не стало бы предпринимать гуманитарные усилия, которые предпринимает Израиль, чтобы уменьшить ущерб гражданскому населению", - говорит израильский адвокат Гилад Ноам, обращаясь к тем же вопросам.



"Оно не стало бы откладывать военную операцию на недели и жертвовать оперативным преимуществом, призывая гражданское население эвакуироваться", - добавляет он, ссылаясь на длительную задержку наземного вторжения ЦАХАЛа в Газу в начале войны.

