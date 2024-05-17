



Спецслужбы Украины устроили "горячую" ночь в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны Украины атаковали важные военно-логистические объекты РФ в российских Туапсе, Новороссийске и оккупированном Севастополе. Об этом сообщил информированный источник, передает Интерфакс-Украина.



"Эта ночь была очень жаркой для российских военно-логистических объектов, расположенных в Крыму и на российском побережье Черного моря… СБУ и ГУР совместно зажгли "бавовну" в Севастопольской бухте. Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска, а ребята Малюка (глава Службы безопасности Украины Василий Малюк) по Туапсинскому НПЗ", - рассказал источник.



По его словам, в результате в Севастопольской бухте "всю ночь было файер-шоу". Источник также уточнил, что удар по электроподстанции "Севастопольская" привел к отключениям электроэнергии.



"В морском порту Новороссийска взрывалось в районе нефтяного терминала и на железнодорожной станции. Дроны СБУ уже во второй раз в этом году "посетили" Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать", - рассказал собеседник агентства.



Он также подчеркнул, что данная спецоперация доказала, что россияне не способны защитить свои основные морские базы в Севастополе и Новороссийске.