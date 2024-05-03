



В кампусах США число пропалестинских задержанных перевалило за 2,2 тысячи

В кампусах американских университетов количество задержанных пропалестинских протестующих превысило 2,2 тысячи.



Об этом сообщает информационное агентство AP.



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В ряде кампусов, среди которых был Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, антиизраильские демонстрации были разогнаны, а палаточные городки разобраны.



В ходе разгонов произошли ожесточенные столкновения.