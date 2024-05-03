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Страна Карибского бассейна признала "палестинское государство"
03.05.2024 10:25 Алина Груднева

Страна Карибского бассейна признала "палестинское государство"

Состоящая из двух островов в Карибском бассейне страна Тринидад и Тобаго решила официально признать "Палестину" независимой страной.

Об этом сообщает израильское интернет-издание Ynet.

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Тринидад и Тобаго - третья по величине страна Карибского бассейна, признавшая суверенитет "Палестины" после Барбадоса и Ямайки.

В настоящее время "Палестину" признают 141 из 193 государств-членов ООН.

 

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