Страна Карибского бассейна признала "палестинское государство"
Состоящая из двух островов в Карибском бассейне страна Тринидад и Тобаго решила официально признать "Палестину" независимой страной.
Об этом сообщает израильское интернет-издание Ynet.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Тринидад и Тобаго - третья по величине страна Карибского бассейна, признавшая суверенитет "Палестины" после Барбадоса и Ямайки.
В настоящее время "Палестину" признают 141 из 193 государств-членов ООН.