



Иран: Тихая радость и легкая грусть

Этим утром в Иране был официально объявлен пятидневный траур по президенту Ибрагиму Раиси. Приглушенная атмосфера мало демонстрировала общественное горе, которое сопровождало смерть других высокопоставленных деятелей за 45-летнюю историю Исламской Республики.



В то время как сторонники правительства толпились в мечетях и на площадях, чтобы помолиться за Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахяна, погибших в результате крушения вертолета, большинство магазинов оставалось открытым, и власти не предпринимали особых усилий, чтобы прервать обычную жизнь.



Об этом сообщает Reuters в пространном репортаже о первом утре Ирана “после Раиси”.



Через год после того, как жесткое правительство Раиси приняло жестокие меры, чтобы положить конец крупнейшим демонстрациям против истеблишмента со времен революции 1979 года, оппоненты даже разместили в Интернете тайное видео, на котором люди раздают сладости, чтобы отпраздновать его смерть.



Лейла, 21-летняя студентка из Тегерана, рассказала Reuters по телефону, что ее не огорчила смерть Раиси, “потому что он приказал преследовать женщин за хиджаб. Но мне грустно, потому что даже со смертью Раиси этот режим не изменится", - сказала она.



Правозащитные группы заявляют, что сотни иранцев погибли в ходе демонстраций 2022-2023 годов, спровоцированных смертью в заключении молодой иранской курдской женщины, арестованной полицией нравов за нарушение строгого дресс-кода страны.



Действия властей по разрешению ряда политических, социальных и экономических кризисов углубили разрыв между клерикальными правителями и обществом.



Безусловно, у Раиси есть поклонники, которым импонировала его политика.



“Он был трудолюбивым президентом. Его наследие будет жить, пока мы живы”, — сказал 28-летний Мохаммад Хосейн Зарраби, член добровольческого ополчения “Басидж” в священном шиитском городе Кум.



Однако мы уже не наблюдаем тех эмоциональных всплесков, которые сопровождали смерть Касема Сулеймани.



Для противников иранских клерикальных правителей дома и в изгнании Раиси был фигурой ненависти с 1980-х годов, когда его обвинили в том, что он сыграл ведущую роль в качестве юриста в казнях диссидентов.



Иран никогда не признавал факт массовых казней. Так Amnesty International сообщает, что за первое десятилетие после революции было казнено 5000 иранцев. Но скорей всего их число намного больше.



“Я поздравляю семьи жертв казней”, - написал интернет-пользователь Соран Мансурния на онлайн-форуме, обсуждая наследие смерти Раиси.



Однако другой пользователь Наргес посетовал, что Раиси умер “мученической смертью”.



Многие иранцы заявили, что ожидают, что смерть Раиси мало повлияет на то, как будет управляться страна, поскольку истеблишмент, скорее всего, заменит его другим деятелем с такими же жесткими взглядами.



“Кого это волнует. Один сторонник жесткой линии умирает, другой приходит к власти, и наши страдания продолжаются”, - сказал 47-летний Реза, владелец магазина в центральном пустынном городе Йезд, который не назвал своего полного имени, опасаясь репрессий.



“Мы слишком заняты экономическими и социальными проблемами, чтобы беспокоиться о таких новостях”.



