



США выразили соболезнования в связи со смертью Раиси

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил в сообщении по поводу “гибели президента Ирана Ибрагима Раиси и других лиц в результате крушения вертолета”, что “Соединенные Штаты выражают свои официальные соболезнования в связи со смертью Раиси, министра иностранных дел Амира Абдуллахяна и других членов делегации при крушении вертолета на северо-западе Ирана.



В настоящее время, когда Иран избирает нового президента, мы вновь подчеркиваем нашу поддержку иранского народа и его борьбы за права человека и основные свободы”.

