



Нож Injector Knife может разрывать объект изнутри

Компания WASP представила новый вид ножа.



Внутри рукоятки ножа есть резервуар, в который вставляется баллончик с CO₂. Игла клапана накалывает баллон и после этого нож можно считать готовым к применению. При нажатии на пусковую кнопку, расположенную вблизи гарды, газ через пропускное отверстие по специальному каналу направляется к кончику клинка, где и попадает в объект.



Производитель сообщает, что при 23 °С давление внутри баллончика будет около 60 атмосфер, поэтому даже при коротком нажатии на кнопку выйдет достаточное количество газа, чтобы расширить рану до размеров баскетбольного мяча.



В WASP позиционируют Injector Knife как модель, направленную на защиту от крупных хищных животных.

