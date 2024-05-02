



Индия построит новый атомный авианосец

Индия объявила о планах построить новый атомный авианосец из-за того, что закупленный у РФ в 2004 авианесущий крейсер "Адмирал Горшков" готовится к снятию с эксплуатации.



Об этом сообщает издание The Eurasian Times со ссылкой на адмирала ВМС Индии в отставке Аруна Пракаша, который предложил совместный с Францией проект.



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По словам генерала, обе страны тесно сотрудничают в авиационной сфере, потому расширить связи было бы логичным шагом.



По мнению Пракаша, новый авианосец должен быть более технически модернизированным, чем введенный в эксплуатацию в 2002 году INS Vikrant. Генерал считает, что необходимо оснастить его атомной силовой установкой. Также предлагается создать авианесущий крейсер с водоизмещением минимум в 65 тысяч тонн.



"Авианосцы остаются в строю в течение 30-40 лет. Строительство второго отечественного авианосца займет 7-9 лет и будет готово к 2035 году. Это означает, что мы собираемся сохранить его в строю до 2075 года", - пояснил индийский Анил Джай Сингх.