



НАТО приближается к решению отправить в Украину войска, – СМИ

Соединенные Штаты и Европа могут быть более непосредственно втянуты в войну, развязанную РФ в Украине. Произойдет это в том случае, если союзники по НАТО отправят в Украину свои войска. К этому решению они постепенно приближаются. И несмотря на то, что эти войска будут использовать для обучения украинских сил, "такой шаг станет еще одним размытием предыдущей "красной линии".



Об этом пишет авторитетное издание The New York Times.



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Как напоминают авторы статьи украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и коллегам из НАТО с просьбой помочь в обучении 150 тысяч солдат ближе к линии фронта для более быстрого развертывания. На сегодня Украине не хватает сил для обучения войск, а положение на поле боя ухудшилось из-за наступления россиян.



Официально США не поддержали эту идею, но председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун считает этот процесс неизбежным. Он заявил, что потенциально размещенные инструкторы НАТО в Украине могут оказаться под угрозой, поэтому для их защиты придется использовать системы ПВО, которые Украина могла бы использовать вблизи поля боя.

При этом Белый дом отказывается отправлять в Украину даже инструкторов и призывает своих союзников по НАТО взять с них пример. Надо сказать, что ранее США помогали Украине обучать войска по стандартам НАТО на полигоне в Яворове, но в начале войны были оттуда выведены.

Впрочем, обучение от американцев и их союзников не всегда было успешным, отмечают журналисты. Так, перед украинским контрнаступлением прошлым летом американские солдаты проводили в Германии обучение украинских подразделений маневренной войне, разминированию и другим задачам, но научиться скоординированному использованию танков, артиллерии и пехоты сложно, особенно за короткий 12-недельный период".



Тем не менее перенос обучения в Украину, как признают военные, позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях, происходящих на линии фронта, что потенциально позволит им перенять их обучение, пишет NYT.