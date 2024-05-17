



Стрельба рядом с посольством Израиля в Стокгольме

По сообщениям местных СМИ, посольство Израиля в Стокгольме было оцеплено после стрельбы, произошедшей сегодня рано утром.



Пресс-офицер полиции Пер Фальстрем рассказал газете Expressen, что полицейский патруль услышал громкие звуки, предположительно, выстрелы из огнестрельного оружия. Район был оцеплен вскоре после 2 часов ночи, а в 6:30 утра полиция сообщила, что, согласно проведенному расследованию, в районе произошла стрельба.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Полиция находится у посольства Израиля. Фальстрем не комментирует, было ли посольство целью предполагаемой стрельбы.



Начато предварительное расследование по факту серьезного преступления с применением оружия. Фальстрём сообщил СМИ, что несколько человек были задержаны, без уточнения подробностей.