



ВМС Индии приняли на вооружение первый авианосец собственной постройки

Индия приняла в состав своих ВМС первый авианосец собственной разработки и постройки Vikrant (в переводе – смелый, храбрый). Торжественная церемония прошла 2 сентября в городе Кочин. Мероприятие, в которм участвовал премьер-министр Нарендра Моди, транслировали в прямом эфире индийские телеканалы.



"Vikrant – большой и величественный, Vikrant – особенный. Это не просто военный корабль, это свидетельство трудолюбия, таланта и влияния Индии XXI века… Если Индия решает что-то сделать, то нет цели, какой она не могла бы достичь", – сказал глава правительства.



Водоизмещение Vikrant, который относится к классу легких авианосцев, – 39 тыс. тонн, длина корпуса – 262 метра, ширина – 62 метра. Оснащенный четырьмя газотурбинами LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 000 л.с.) корабль может развивать скорость до 28 узлов. Дальность плавания – 8000 морских миль.



Авианосец вооружен четырьмя 76-мм арткомплексами от итальянской группы Leonardo, двумя установками вертикального пуска израильских зенитных ракет "Барак-1" и "Барак-8", а также зенитными арткомплексами AK-630 российской разработки.



На борту Vikrant смогут разместиться от 36 до 40 летательных аппаратов, включая палубные истребители и десять вертолетов (Ка-31, WS-61 "Си Кинг" и HAL "Дхрув").



Экипаж корабля составляет 1645 человек.

