



Похожи на единорога: обнаружен новый вид рыб

Исследователи обнаружили в китайских пещерах рыбу-химеру, похожую на единорога.



Ученые проводили исследования вида Sinocyclocheilus, который встречается только в Китае, сообщает Live Science. Исследователи обнаружили новых рыб-химер в горной провинции Гуйчжоу.



Тело обнаруженной рыбы не покрыто чешуей, а на лбу находится рог. Согласно предположению ученых, рыба может быть незрячей, так как этот вид живет в темных водах.



Новых рыб-единорогов назвали Sinocyclocheilus longicornus - название с латыни, переводится как "длинный" и "рог на лбу". Эти рога, по словам ученых, могут отличаться и выглядеть по-разному у разных видов.



Какую функцию выполняют эти рога, ученые пока не знают.