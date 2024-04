Хваленный Cybertruck от Tesla превратился в "кирпич" после мойки

Обычная процедура на автомойке превратила хваленый автомобиль Cybertruck от Tesla в "металлический кирпич".



На это пожаловался владелец такого автомобиля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам автолюбителя, он отправился на мойку, чтобы смыть с Cybertruck после пляжа. В итоге, центральная консоль погасла, автомобиль в буквальном смысле "умер".



"Я провел за рулем этого авто около двух с половиной месяцев и проехал 3400 миль, и сейчас оно не работает", - посетовал владелец.



Когда он попытался нажать две кнопки на руле для сброса экрана, приборная панель издала "странный шум".



"Это был странный хлопающий звук", - был озадачен мужчина.

$TSLA Cybertruck owners ..



1) do NOT wash your car in sunlight and



2) do NOT tell Tesla SCs that you drove it through a car wash (like this guy) even if you turned on Car Wash Mode. They will void your warranty. 💀 pic.twitter.com/eXpaxlm2X6