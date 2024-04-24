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Дуров рассказал, какие аккаунты банит Telegram
24.04.2024 19:38 Алина Груднева

Дуров рассказал, какие аккаунты банит Telegram

Популярный мессенджер Telegram продолжает банить аккаунты и ботов, осуществляющие сбор координат для нанесения ударов либо публикующие персональные данные с призывом к насилию.

Такое заявление сделал сооснователь социальной сети Павел Дуров.

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"Мы по-прежнему баним аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямые личные сведения с призывами к насилию. Мы не желаем, чтобы Telegram был инструментом для насилия", - сообщил он. 

По словам Дурова, пользователям необходимо уведомлять Telegram о подобных ресурсах.

Относительно новостных / пропагандистских каналов он отметил, что соцсеть получает официальные письма от Apple, в которых указывается на неизбежность "некоторых изменений" для каналов.

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