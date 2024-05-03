



Китай запускает миссию на обратную сторону Луны

В разгар космической гонки 2.0 Китай успешно запустил свой космический корабль Change-6 в попытке найти воду на обратной стороне Луны.



Ожидается, что миссия Change-6 продлится около 53 дня.



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Это первая из трех беспилотных миссий Китая перед космическим запуском с экипажем. Целью является поиск жизненно важных ресурсов, в первую очередь воды, на обратной стороне Луны.



Китайская пилотируемая миссия также рассмотрит возможность строительства базы на южном полюсе Луны, при этом Change-6 пробурит скважину на глубине 2 метра на поверхности Луны.



Корабль должен приземлиться на северо-восточной стороне Южного полюса — в районе, известном как бассейн Эйткен.



Это также было место приземления китайской миссии Change-4 в 2019 году. Последний рейс собирал лунный материал, чтобы выяснить, почему вулканическая активность прекратилась в этом районе гораздо раньше, чем в его северном аналоге.

