



В Финляндии нашли объяснение глушения GPS Россией

Глушение GPS в районе Балтийского моря, вероятно, является побочным эффектом борьбы России с БПЛА.



По данным Politico, такое объяснение нашли в финском агентстве транспорта и связи Traficom.



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"Препятствия усилились, когда в январе 2024 года начались атаки украинских беспилотников на энергетическую инфраструктуру России", - сказано в заявлении.



В Эстонии считают, что РФ целенаправленно глушит сигнал в ходе гибридной атаки, но в Финляндии с таким выводом не согласились.



"Вполне возможно, что помехи, которые сейчас наблюдаются в авиации, скорее всего, являются побочным эффектом самозащиты России, который используется для предотвращения навигации и управления дронами, управляемыми Глобальной навигационной спутниковой системой или мобильными частотами", – считают в агентстве.