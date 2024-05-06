



Белки могли стать причиной проказы средневековых британцев

Исследователи говорят, что люди могли заразиться проказой от белок еще в средние века.



Они изучили кости человека и красной белки из археологических раскопок в Винчестере, на юге Англии, и обнаружили, что у них есть близкородственные штаммы бактерий, вызывающих это заболевание.



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Проказа – это хроническое заболевание, передающееся между людьми и поражающее кожу, нервы и слизистые оболочки. Считается, что никто не заразился этим вирусом в Великобритании в течение 70 лет, но во многих частях мира оно по-прежнему является эндемичным.



Броненосцы переносят его и подозреваются в передаче его людям. У некоторых современных красных белок в

Великобритании оно также есть, но случаев передачи вируса человеку никогда не было зарегистрировано, и эксперты говорят, что риск очень низкий.



Впервые средневековое животное было идентифицировано как хозяин этой болезни.



"Обнаружение проказы у современных белок было удивительным, и невероятно, что мы обнаружили ее в средневековом периоде", — сказала соавтор исследования доктор Сара Инскип из Университета Лестера.



Проказа — одно из старейших зарегистрированных заболеваний в истории человечества, которое до сих пор присутствует в Азии, Африке и Южной Америке.



Ежегодно регистрируется более 200 000 новых случаев.