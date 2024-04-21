



Найдены окаменелости гигантской морской рептилии

Британская девочка и ее отец нашли окаменелость гигантской древней морской рептилии в Сомерсете, Англия. Судя по челюстной кости, это существо, соперничающее с синими китами, получило название Ichthyotitan severnensis.



Ископаемая челюстная кость, найденная британской девочкой и ее отцом на пляже в Сомерсете (Англия), принадлежит гигантской морской рептилии, обитавшей 202 миллиона лет назад и, судя по всему, входившей в число самых крупных животных, когда-либо живших на Земле.



Исследователи заявили, что кость, называемая сурангом, принадлежит к типу океанических рептилий, называемых ихтиозаврами. Основываясь на ее размерах по сравнению с аналогичными костями близкородственных ихтиозавров, исследователи предположили, что существо триасового периода, которое они назвали Ichthyotitan severnensis, было длиной от 22 до 26 метров.



Это сделало бы его, возможно, самой крупной из известных морских рептилий и позволило бы соперничать с некоторыми из самых крупных китов, живущих сегодня. Синий кит считается самым крупным животным на планете, его длина может достигать 30 метров.



Морские рептилии правили Мировым океаном, когда на суше господствовали динозавры. Ихтиозавры, которые произошли от наземных предков и просуществовали около 160 миллионов лет, прежде чем исчезнуть примерно 90 миллионов лет назад, были разных размеров и форм. Они питались рыбой, родственниками кальмаров и другими морскими рептилиями и рожали живых детенышей.

