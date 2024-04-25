



Финны первыми в мире запустили производство белка из "воздуха"

В Финляндии открыли коммерческий завод по производству "солнечного белка", аналогов которому нет во всем мире.



По данным издания New Atlas, предприятие запустила компания Solar Foods.



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Питательное и универсальное вещество производят микробы, питающиеся углекислым газом, водородом и кислородом. Порошок с легким ароматом получается после ферментации и сушки.



По данным компании, такой продукт может заменить молочные продукты с высоким содержанием белка.