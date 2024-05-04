



Студент из Иордании задержан с партией наркотиков в Пятигорске

Молодой человек 24 лет приехал из Иордании на обучение в мединститут.



2 мая в Пятигорске его машину остановили сотрудники полиции. При проверке документов оказалось, что парень действительно временно зарегистрирован и учится.



При обыске машины полицейские обнаружили сразу несколько тайников. Блистеры с таблетками были в коробке "Почты России", а гашиш — в пачке из-под сигарет.



В ходе допроса иорданец признался следователям, что организовал поставки веществ из Ставропольского края в КБР



Как оказалось он подрабатывает наркокурьером, а именно продает сильнодействующий аптечный препарат, поражающий психику, и марихуану. Также иностранец рассказал, что поставки идут между двумя регионами, а часть своих наркотических таблеток он как раз только что спрятал в одном из дворов. По указанным координатам действительно нашли закладки.



Против иностранца возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в значительном размере. Студенту теперь грозит срок в России, а также исключение из универа.

