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Студент из Иордании задержан с партией наркотиков в Пятигорске
04.05.2024 18:44 MIGnews.com

Студент из Иордании задержан с партией наркотиков в Пятигорске

Молодой человек 24 лет приехал из Иордании на обучение в мединститут. 

2 мая в Пятигорске его машину остановили сотрудники полиции. При проверке документов оказалось, что парень действительно временно зарегистрирован и учится. 

При обыске машины полицейские обнаружили сразу несколько тайников. Блистеры с таблетками были в коробке "Почты России", а гашиш — в пачке из-под сигарет.

В ходе допроса иорданец признался следователям, что организовал поставки веществ из Ставропольского края в КБР

Как оказалось он подрабатывает наркокурьером, а именно продает сильнодействующий аптечный препарат, поражающий психику, и марихуану. Также иностранец рассказал, что поставки идут между двумя регионами, а часть своих наркотических таблеток он как раз только что спрятал в одном из дворов. По указанным координатам действительно нашли закладки.

Против иностранца возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в значительном размере. Студенту теперь грозит срок в России, а также исключение из универа.
 

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