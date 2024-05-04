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Людовик XIV - предок Тейлор Свифт?!
04.05.2024 19:58 MIGnews.com

Людовик XIV - предок Тейлор Свифт?!

Журналисты уделили внимание происхождению американской певицы Тейлор Свифт и обнаружили, что звезда является дальней родственницей Людовика XIV (1638-1715). 

Прапрапрапрапрапрадедом короля Франции был английский аристократ XV века Джон де ла Поль, граф Линкольн. У него был брат Уильям. А его прямая правнучка в 19-м поколении — Тейлор Свифт.

Оказалось, что в жилах певицы действительно течет королевская кровь. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на генеалогический портал “Мое наследие” (My Heritage). 

 

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