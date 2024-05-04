



Садик Хан в третий раз выиграл выборы на пост мэра Лондона



Представитель Лейбористской партии Садик Хан выиграл рекордный третий срок на пост мэра Лондона. Победа далась Хану легко, учитывая активность мусульманского населения столицы Великобритании.



53-летний Хан, сын пакистанских мигрантов и первый мусульманский мэр западной столицы, впервые избранный в 2016 году, становится первым лидером Лондона, получившим три срока с момента создания этого поста в 2000 году.



Хан, сменивший Бориса Джонсона на посту мэра Лондона, в последние несколько лет становится все более вызывающей разногласия фигурой.



В то время как его сторонники говорят, что на его счету множество достижений, таких как расширение жилищного строительства, бесплатное школьное питание для маленьких детей, контроль транспортных расходов и общая поддержка групп меньшинств Лондона, его критики говорят, что он наблюдал всплеск преступности и без необходимости позволил пропалестинским маршам против Израиля стать регулярным явлением по выходным.



